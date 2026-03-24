As polícias ambientais de São Paulo e Minas Gerais apreenderam nesta terça-feira, 24, uma embarcação suspeita de envolvimento no ataque contra uma equipe durante uma fiscalização no rio Grande, em Colômbia (SP), na região de Barretos.
O ataque aconteceu na terça-feira da semana passada, quando três policiais militares ambientais ficaram feridos após a embarcação em que estavam ser atingida por um barco ocupado por suspeitos que se passavam por pescadores. Os militares estavam em uma operação de combate à pesca irregular nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Porto Colômbia, na divisa entre os dois estados.
Segundo as investigações, os policiais tentavam abordar uma embarcação em situação irregular quando os ocupantes avançaram com o barco contra a equipe. Com o impacto, a embarcação dos agentes virou e os três caíram na água, ficando à deriva.
Eles foram socorridos por pescadores profissionais que presenciaram a cena. Um dos policiais sofreu um corte profundo na perna, mas já se recuperou e não corre risco.
Agora, em continuidade às investigações, uma embarcação com características semelhantes à utilizada no ataque foi localizada e apreendida em uma pousada em Planura (MG). O proprietário do barco, o dono da pousada e outros pescadores foram levados para a delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados.
O barco passará por perícia, que deve ajudar a confirmar se ele foi realmente utilizado na ação criminosa.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que apura crimes como pesca em local proibido, resistência e lesão corporal. Até o momento, ninguém foi preso.
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