As polícias ambientais de São Paulo e Minas Gerais apreenderam nesta terça-feira, 24, uma embarcação suspeita de envolvimento no ataque contra uma equipe durante uma fiscalização no rio Grande, em Colômbia (SP), na região de Barretos.

O ataque aconteceu na terça-feira da semana passada, quando três policiais militares ambientais ficaram feridos após a embarcação em que estavam ser atingida por um barco ocupado por suspeitos que se passavam por pescadores. Os militares estavam em uma operação de combate à pesca irregular nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Porto Colômbia, na divisa entre os dois estados.

Segundo as investigações, os policiais tentavam abordar uma embarcação em situação irregular quando os ocupantes avançaram com o barco contra a equipe. Com o impacto, a embarcação dos agentes virou e os três caíram na água, ficando à deriva.