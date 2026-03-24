Um homem foi detido no fim da manhã desta terça-feira, 24, pela Guarda Civil Municipal após furtar uma ótica no calçadão, no centro de Franca. O caso foi registrado e encaminhado à polícia, mas o suspeito acabou sendo liberado após ser ouvido.
De acordo com a GCM, a equipe foi acionada após o crime e, com base nas imagens do monitoramento da loja, iniciou patrulhamento pelas imediações.
Nas imagens, é possível ver quando o criminoso entra na loja e mesmo cheia de clientes, vai até um expositor e pega o óculos. Em seguida, ele foge. Uma cliente chega a alertar as funcionárias depois do furto.
O suspeito foi localizado na rua Simão Caleiro com as mesmas características do autor do furto.
Ainda segundo a corporação, o homem havia trocado apenas a camisa, mas mantinha o mesmo tênis, bermuda e um curativo na perna, detalhes que ajudaram na identificação.
Durante a abordagem, os guardas encontraram na bolsa do suspeito a camisa usada no momento do crime. No entanto, o óculos furtado, avaliado em cerca de R$ 500, não foi recuperado.
O homem, que possui antecedentes criminais e cumpre medida cautelar, foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada. Após ser ouvido, ele foi liberado pela autoridade de plantão.
A ação foi realizada pelos agentes Lima e Margareth. A Guarda Civil Municipal reforça que a população pode colaborar com denúncias por meio do telefone 153.
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