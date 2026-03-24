Um homem foi detido no fim da manhã desta terça-feira, 24, pela Guarda Civil Municipal após furtar uma ótica no calçadão, no centro de Franca. O caso foi registrado e encaminhado à polícia, mas o suspeito acabou sendo liberado após ser ouvido.

De acordo com a GCM, a equipe foi acionada após o crime e, com base nas imagens do monitoramento da loja, iniciou patrulhamento pelas imediações.

Nas imagens, é possível ver quando o criminoso entra na loja e mesmo cheia de clientes, vai até um expositor e pega o óculos. Em seguida, ele foge. Uma cliente chega a alertar as funcionárias depois do furto.