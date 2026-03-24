A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Franca recebeu a documentação de defesa do vereador Fransérgio Garcia (PL), presidente da Casa, acusado de usar o carro oficial com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa em uma viagem a São Paulo. Além disso, o relatório do GPS do veículo apontou que o carro atingiu 161 km/h na Rodovia dos Bandeirantes, onde a velocidade máxima permitida é de 120 km/h. A defesa foi protocolada na tarde dessa segunda-feira, 23.

Fransérgio requisitou o veículo oficial em 4 de março para uma viagem a São Paulo. No ofício administrativo 74/2026, consta que ele mesmo dirigiria o carro. No entanto, segundo fontes de dentro da Casa de Leis, o mesmo ofício foi substituído por outro. O novo ofício assinado em 6 de março, não deixa claro quem seria o motorista. O assessor parlamentar do vereador, Luís Marcelo Ramalho, participou da viagem.

De acordo com Gilson Pelizaro (PT), presidente do Conselho de Ética e Decoro, a defesa do vereador foi protocolada dentro do prazo estabelecido pelo regimento interno da Câmara, mas ainda não teve acesso à documentação. “Ele já protocolou a defesa que já está sendo colocada nos autos do processo do Conselho de Ética. Depois, eu vou dar uma analisada e fazer um despacho pedindo um parecer jurídico do que foi apresentado", afirmou Pelizaro, durante a sessão desta terça-feira, 24.