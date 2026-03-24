“Se a gente não atrapalhar o empreendedor, já está bom demais. E se a gente puder ajudar um pouquinho, melhor ainda.”
A declaração foi do vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), durante visita à Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) nesta terça-feira, 24. Principal nome para disputar a reeleição na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ramuth participou de um almoço com empresários, políticos, representantes das forças de segurança, educacionais e de outros setores da cidade, na sede da associação.
O vice-governador foi recebido pelo presidente da Acif, Fernando Rached Jorge. Ramuth afirmou que o Governo do Estado tem “trabalhado muito para melhorar o ambiente de negócios”. Em seguida, destacou áreas de atuação que vêm contribuindo para impulsionar o empreendedorismo.
“Cetesb, licenciamento.... Para que seja correto, mas feito com agilidade, tem trabalhado a desburocratização e a digitalização para que a gente possa melhorar o ambiente de negócios dos empreendedores.”
‘Difícil não é construir, é manter um hospital’
Felício Ramuth reiterou que o Hospital Estadual “Três Colinas” será entregue por Tarcísio de Freitas em abril e destacou o investimento anual para a manutenção da estrutura na cidade, que terá capacidade para 225 leitos e promete desafogar o setor de internação da região. “O Hospital Regional foi cerca de R$ 190 milhões de investimento. É muito dinheiro, né?! Mas você gasta ‘um desse’ por ano. Vai custar R$ 200 milhões por ano de custeio. O difícil não é construir, é manter um hospital, qualquer serviço de saúde”.
Outro investimento na área da saúde citado por ele durante a gestão do republicano foi a criação do SUS Paulista - um complemento financeiro pago pelo Estado para reforçar o custeio de procedimentos realizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “As Santas Casas e hospitais filantrópicos faziam um parto, por exemplo, vou arredondar, por R$ 450. Médico, anestesista, hospital, tudo. Com a Tabela SUS Paulista, a gente dá mais R$ 2 mil, e vai para (cerca de) R$ 2,5 mil (…) a gente paga até cinco vezes mais o que paga o SUS Federal”.
Durante visita a Franca, Felício Ramuth destacou investimentos em diversas áreas da gestão de Tarcísio de Freitas. Entre eles, citou a retomada das obras do trecho Norte do Rodoanel e do monotrilho na capital, a construção do túnel Santos–Guarujá e projetos de linhas férreas ligando cidades como Campinas, Sorocaba e São José dos Campos à capital paulista. Na área da educação, mencionou programas como o de intercâmbio e o Provão Paulista, que oferece, anualmente, 15 mil vagas em instituições de ensino superior para alunos da rede pública.
De bolsista a vice-governador
Em seu discurso, o político contou sua trajetória de vida. Filho de caminhoneiro, ele estudou em uma escola particular de São Paulo (SP) com uma bolsa concedida pela instituição devido ao seu irmão ser jogador de tênis de mesa. “O meu pai falou: ‘Esse filho sabe jogar tênis de mesa, o outro não sabe fazer nada. Vocês vão ter que levar os dois no pacote’”, brincou.
Aos 16 anos, Felício e o seu irmão foram para São José dos Campos administrar uma pequena loja da família, após o seu pai sofrer um infarto. Segundo ele, foram três anos morando no comércio. “Aquela pequena lojinha se transformou em uma rede de comércios para ferragens e madeira”.
Na vida política, Ramuth foi eleito prefeito de São José dos Campos por dois mandatos. Ele chegou a declarar que era pré-candidato ao Governo de São Paulo em 2022, mas desistiu da ideia para ser vice na chapa de Tarcísio de Freitas, que, posteriormente, foi eleito. “Essa vida no comércio fez diferença na política”, disse.
Presenças
O almoço reuniu representantes de diferentes setores em Franca. Pela Prefeitura, participaram o chefe de Gabinete, Fernando Baldochi; a secretária municipal de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara do Prado; o assessor especial, Marcelo Facuri; e a diretora de Governo e Comunicação, Andressa Neves. Na área de segurança, estiveram presentes o comandante do 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Lázaro Antônio Felício, e o delegado assistente da Delegacia Seccional de Franca, responsável pela Unidade de Inteligência, Daniel Paulo Radaelli. A Câmara Municipal foi representada pelo vereador Daniel Bassi (PSD). Também participaram a presidente da OAB de Franca, Luiza Gouvêa; o diretor da FDF (Faculdade de Direito de Franca), José Sérgio Saraiva; e o representante do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), José Alfredo de Pádua Guerra. O encontro contou ainda com a presença do presidente da Cocapec, Saulo de Carvalho Faleiros.
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Comentários
3 Comentários
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Baltazar da Rocha 1 dia atrasMas....quem é esse cara, mesmo?...outro que mama nas tetas públicas?, que nunca picou um cartão de ponto na vida e que é à favor da escala 6x1?, tendi....conhecemos bem esse tipo....
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Francano 1 dia atrasVamos vender tudo, acabar com os professores, tirar direitos dos PMs e achar que está tudo ótimo. Não tem meu voto, pega o forasteiro e vai vender o RJ.
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William 1 dia atrasMuito motivador esse você governador..... está nesse cargo só pra não atrapalhar... pede pra cagar e sai..... Não tem competência pra fazer a diferença..... vai pra casa e para de gastar nosso dinheiro.... ESTADO MAIS RICO DO PAÍS... GOVERNANTE FALANDO ASSIM.... TAMO LASCADO!!!