“Se a gente não atrapalhar o empreendedor, já está bom demais. E se a gente puder ajudar um pouquinho, melhor ainda.”

A declaração foi do vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), durante visita à Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) nesta terça-feira, 24. Principal nome para disputar a reeleição na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ramuth participou de um almoço com empresários, políticos, representantes das forças de segurança, educacionais e de outros setores da cidade, na sede da associação.

O vice-governador foi recebido pelo presidente da Acif, Fernando Rached Jorge. Ramuth afirmou que o Governo do Estado tem “trabalhado muito para melhorar o ambiente de negócios”. Em seguida, destacou áreas de atuação que vêm contribuindo para impulsionar o empreendedorismo.