Franca se despediu de Maura Tavares Serafim, de 75 anos, uma educadora que dedicou a vida à formação de alunos e deixou marcas profundas na história da educação do município. O velório aconteceu nessa segunda-feira, 23.

Conhecida pelo carinho, dedicação e firmeza no ensino, Maura acompanhou e ajudou a formar gerações de estudantes. Ao longo dos anos, atuou como inspetora de alunos e professora na Escola Estadual "Caetano Petráglia", além de ter sido coordenadora de ensino na Escola "Coronel Francisco Martins".

Mais do que uma profissional, Maura foi uma referência para alunos e colegas. Seu trabalho ultrapassava a sala de aula: ela participava ativamente da formação humana dos estudantes, sendo lembrada por muitos como uma verdadeira orientadora de vida.