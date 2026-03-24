Franca se despediu de Maura Tavares Serafim, de 75 anos, uma educadora que dedicou a vida à formação de alunos e deixou marcas profundas na história da educação do município. O velório aconteceu nessa segunda-feira, 23.
Conhecida pelo carinho, dedicação e firmeza no ensino, Maura acompanhou e ajudou a formar gerações de estudantes. Ao longo dos anos, atuou como inspetora de alunos e professora na Escola Estadual "Caetano Petráglia", além de ter sido coordenadora de ensino na Escola "Coronel Francisco Martins".
Mais do que uma profissional, Maura foi uma referência para alunos e colegas. Seu trabalho ultrapassava a sala de aula: ela participava ativamente da formação humana dos estudantes, sendo lembrada por muitos como uma verdadeira orientadora de vida.
Seu legado vai além dos cargos que ocupou, está presente nas histórias, nas escolhas e nos caminhos de quem teve a oportunidade de conviver com ela.
Durante o velório, realizado no Memorial Nova Franca, uma cena emocionou profundamente a família. Um ex-aluno, que estudou com Maura há cerca de 35 anos, fez questão de se despedir e contou aos filhos dela que a educadora foi a pessoa mais importante em sua formação.
O relato reforça o impacto que Maura teve na vida de tantos francanos.
Maura foi internada após apresentar falta de ar e complicações respiratórias. Ela já vinha sendo acompanhada por problemas cardíacos e se preparava para um possível procedimento cirúrgico, mas o quadro de saúde se agravou nos últimos dias.
Ela deixa três filhos e três netos, além de uma história construída com dedicação, respeito e amor pela educação.
O sepultamento aconteceu às 14h de segunda-feira, no Cemitério da Saudade, após cerimônia de despedida no Memorial Nova Franca.
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