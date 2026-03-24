Um acidente de trânsito no cruzamento da ruas Alváro Abranches e Afonso Pena, do bairro Cidade Nova, em Franca, deixou um idoso de 85 anos ferido na tarde desta terça-feira, 24, após um dos veículos não respeitar sinal vermelho.
De acordo com informações apuradas no local, um veículo Jeep Renegade avançou o sinal vermelho. O condutor afirmou que não percebeu a mudança de cor do semáforo.
No carro estavam um casal de idosos, que seguia em direção ao centro da cidade para participar de um velório.
O outro automóvel envolvido, um Chevrolet Corsa Classic prata, trafegava pela via preferencial.
No veículo também estava um casal de idosos. A mulher informou que estava levando o marido, de 85 anos, para uma consulta médica no momento em que ocorreu a colisão.
Com o impacto, o idoso, mesmo utilizando o cinto de segurança, bateu a cabeça e sofreu uma lesão. Ele relatava dores, mas estava consciente e respondendo às perguntas das equipes de atendimento.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros socorros. O idoso foi encaminhado ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", para avaliação médica.
A mulher dele e o casal que estava no outro veículo não sofreram ferimentos.
Os envolvidos permaneceram no local do acidente e acionaram um guincho para a remoção do veículo da vítima, que foi levado até a residência do casal.
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