Um acidente de trânsito no cruzamento da ruas Alváro Abranches e Afonso Pena, do bairro Cidade Nova, em Franca, deixou um idoso de 85 anos ferido na tarde desta terça-feira, 24, após um dos veículos não respeitar sinal vermelho.

De acordo com informações apuradas no local, um veículo Jeep Renegade avançou o sinal vermelho. O condutor afirmou que não percebeu a mudança de cor do semáforo.

No carro estavam um casal de idosos, que seguia em direção ao centro da cidade para participar de um velório.