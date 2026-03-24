O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), destacou a trajetória da empresária Flávia Lancha (PSD), durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., na Rádio Difusora, nesta terça-feira, 24. Ainda hoje, Flávia receberá o título de cidadã francana em sessão solene na Câmara Municipal, a partir das 18h30.

Durante entrevista, Ramuth ressaltou a contribuição de Flávia para o desenvolvimento da cidade e da região, tanto no empreendedorismo quanto na área social.

“Eu tive a oportunidade de caminhar ao lado da Flávia desde o primeiro dia, ainda na pré-campanha a governador. Depois, como vice, continuei acompanhando esse trabalho. Ela contribui muito com a região e com o Estado de São Paulo, através das suas atividades de empreendedorismo e também do apoio social que tem nos projetos dela”, afirmou.