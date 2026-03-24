O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), destacou a trajetória da empresária Flávia Lancha (PSD), durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., na Rádio Difusora, nesta terça-feira, 24. Ainda hoje, Flávia receberá o título de cidadã francana em sessão solene na Câmara Municipal, a partir das 18h30.
Durante entrevista, Ramuth ressaltou a contribuição de Flávia para o desenvolvimento da cidade e da região, tanto no empreendedorismo quanto na área social.
“Eu tive a oportunidade de caminhar ao lado da Flávia desde o primeiro dia, ainda na pré-campanha a governador. Depois, como vice, continuei acompanhando esse trabalho. Ela contribui muito com a região e com o Estado de São Paulo, através das suas atividades de empreendedorismo e também do apoio social que tem nos projetos dela”, afirmou.
Ramuth enfatizou a importância das relações construídas ao longo do tempo na política e fez questão de agradecer o apoio recebido. “Desde a primeira hora, a Flávia sempre me apoiou. E é muito bom a gente poder reconhecer isso, porque política também se faz com bons valores, com valores corretos, respeitando os adversários”, completou.
Cidadã francana
A homenagem ocorre no plenário da Câmara de Franca e foi oficializada por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2025, de autoria dos vereadores Zezinho Cabeleireiro (PSD) e Marcelo Tidy (MDB), aprovado pelo plenário.
Empresária do setor cafeeiro, Flávia é cofundadora da Labareda Agropecuária, empresa que se tornou referência na exportação de cafés especiais. Ao longo dos anos, a companhia conquistou reconhecimento nacional e internacional, com classificações entre os melhores cafés do Brasil.
Além da atuação no setor privado, Flávia também teve passagem pela vida pública. Entre 2017 e 2018, ocupou o cargo de secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, período em que implementou ações voltadas ao fortalecimento do setor produtivo, à geração de empregos e à ampliação de oportunidades para empreendedores locais.
No campo social, é fundadora do ICOL (Instituto de Capacitação e Orientação Livre), que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional. Também idealizou iniciativas como a Gincana Intermunicipal pelo Meio Ambiente (Gima) e o programa Ampliando Horizontes, voltado à educação de jovens e adultos.
A cerimônia deve reunir autoridades, familiares, amigos e convidados. Entre as presenças esperadas, estão lideranças políticas com atuação estadual e nacional, como o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que é secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo.
O vice-governador, que participaria da cerimônia, teve uma alteração de agenda e teve de retornar a São Paulo, após um almoço oferecido a ele na Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca).
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