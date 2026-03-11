Os contribuintes de Franca que quitarem o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2026 à vista, sem desconto, até a próxima segunda-feira, 16, poderão participar do primeiro sorteio do projeto IPTU em Dia, que será realizado pela Loteria Federal no final deste mês.

Para receber o prêmio, o contribuinte não pode ter débitos pendentes com a Prefeitura e deve estar com os dados do imóvel atualizados no cadastro imobiliário do município.

Neste ano, o valor total distribuído pelo programa será de R$ 174,4 mil, divididos em dois sorteios iguais de R$ 87,2 mil. O primeiro ocorre agora em março, destinado aos contribuintes que optarem pelo pagamento à vista. O segundo sorteio está previsto para dezembro e contemplará quem escolheu pagar o imposto de forma parcelada.