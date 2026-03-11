Os contribuintes de Franca que quitarem o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2026 à vista, sem desconto, até a próxima segunda-feira, 16, poderão participar do primeiro sorteio do projeto IPTU em Dia, que será realizado pela Loteria Federal no final deste mês.
Para receber o prêmio, o contribuinte não pode ter débitos pendentes com a Prefeitura e deve estar com os dados do imóvel atualizados no cadastro imobiliário do município.
Neste ano, o valor total distribuído pelo programa será de R$ 174,4 mil, divididos em dois sorteios iguais de R$ 87,2 mil. O primeiro ocorre agora em março, destinado aos contribuintes que optarem pelo pagamento à vista. O segundo sorteio está previsto para dezembro e contemplará quem escolheu pagar o imposto de forma parcelada.
Caso seja necessário emitir a segunda via do boleto, o contribuinte pode acessar o site da Prefeitura e informar o número de cadastro do imóvel ou o controle de cadastro, dados que podem ser consultados em boletos de anos anteriores ou em documentos do imóvel. As guias contam com QR Code para pagamento via PIX, diretamente pelo aplicativo dos bancos credenciados.
Além do PIX, o IPTU também pode ser pago por meio de caixas eletrônicos ou aplicativos das seguintes instituições bancárias: Banco do Brasil, Bradesco, Mercantil do Brasil, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Sicredi e casas lotéricas.
Também no dia 16 começa o prazo de vencimento das parcelas para os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado. Nesse caso, os vencimentos seguem até outubro, dependendo do valor do imposto.
Mais informações podem ser obtidas pelo TributoZap, canal de atendimento da Prefeitura, por meio de mensagens enviadas para o número (16) 3711-9575.
