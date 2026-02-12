A família de Ademir de Oliveira, conhecido como “Tião Borracheiro” em Franca, pede a colaboração da população com doações de sangue do tipo A+. Ademir, que já estava afastado do trabalho por conta de um acidente anterior, enfrenta um momento delicado de saúde.

A luta de Tião começou no dia 5 de janeiro, quando foi diagnosticado com meningite bacteriana. Após ser internado e transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa, ele apresentou uma melhora inicial, mas o quadro voltou a se complicar após o surgimento de um problema no fígado e pneumonia.

De acordo com a família, Tião chegou a ter previsão de alta, mas uma piora súbita e o desenvolvimento de uma anemia aguda devido aos problemas hepáticos tornaram as transfusões de sangue indispensáveis para sua recuperação.

Como ajudar?