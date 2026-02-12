A família de Ademir de Oliveira, conhecido como “Tião Borracheiro” em Franca, pede a colaboração da população com doações de sangue do tipo A+. Ademir, que já estava afastado do trabalho por conta de um acidente anterior, enfrenta um momento delicado de saúde.
A luta de Tião começou no dia 5 de janeiro, quando foi diagnosticado com meningite bacteriana. Após ser internado e transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa, ele apresentou uma melhora inicial, mas o quadro voltou a se complicar após o surgimento de um problema no fígado e pneumonia.
De acordo com a família, Tião chegou a ter previsão de alta, mas uma piora súbita e o desenvolvimento de uma anemia aguda devido aos problemas hepáticos tornaram as transfusões de sangue indispensáveis para sua recuperação.
Como ajudar?
Os doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Ademir no momento da doação.
Requisitos para doação de sangue
- Idade: entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);
- Peso: acima de 50 kg;
- Saúde: estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, febre ou infecções;
- Alimentação: estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;
- Hidratação: beber bastante água antes da doação.
-
ira 7 horas atrásque JESUS, MARIA E JOSE, peçam a Deus o restabelecimento dele, c/ urgencia