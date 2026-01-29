O Sesi Franca Basquete ainda convive com o impacto da eliminação na semifinal da Copa Super 8, mas já volta suas atenções para a sequência da temporada, que reserva compromissos decisivos na BCLA (Basketball Champions League Americas) e no NBB (Novo Basquete Brasil).
O time francano perdeu para o Pinheiros, por 82 a 79, na noite desta quarta-feira, 28, no ginásio Villaboim, em São Paulo (SP), pelas semifinais da Copa Super 8.
Um dia após a derrota para o Pinheiros, em São Paulo, o técnico Helinho Garcia avaliou o confronto como equilibrado e decidido nos instantes finais, além de destacar as dificuldades da equipe na rotação de jogadores em quadra, em razão das lesões do ala-pivô Lucas Dias e do pivô Felício.
“Sofremos um pouco com a rotação, já que a gente não podia contar integralmente com o Lucas Dias e com o Felício, mas foi um jogo de muitas variações táticas, variações técnicas, onde decidimos nos detalhes, no finalzinho. Então, apesar da derrota, a gente sai de cabeça bastante erguida pela forma como nós trabalhamos”, disse o treinador nesta quinta-feira, 29.
Os dois jogadores eram dúvidas para a partida: Lucas por uma contusão no joelho direito, e Felício devido a uma entorse no joelho esquerdo. Ambos participaram do jogo, mas com baixa minutagem em decorrência de suas condições físicas.
Helinho elogiou a atuação da equipe nas duas partidas da Copa Super 8 e afirmou que o time está mais forte e determinado a conquistar os títulos do NBB e BCLA. “A gente sai enxergando esse ponto positivo da superação, da forma como a equipe trabalhou para buscar essa vitória, e mesmo sem poder contar com a equipe totalmente completa, fomos guerreiros, fomos firmes, e por isso mesmo isso nos fortalece para as próximas decisões, para os próximos jogos que a gente vai ter pela frente”.
O Sesi Franca voltará a jogar pelo NBB na próxima terça-feira, 3, às 20h, contra o Paulistano, no ginásio “Pedrocão”, em Franca.
