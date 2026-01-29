O Sesi Franca Basquete ainda convive com o impacto da eliminação na semifinal da Copa Super 8, mas já volta suas atenções para a sequência da temporada, que reserva compromissos decisivos na BCLA (Basketball Champions League Americas) e no NBB (Novo Basquete Brasil).

O time francano perdeu para o Pinheiros, por 82 a 79, na noite desta quarta-feira, 28, no ginásio Villaboim, em São Paulo (SP), pelas semifinais da Copa Super 8.

Um dia após a derrota para o Pinheiros, em São Paulo, o técnico Helinho Garcia avaliou o confronto como equilibrado e decidido nos instantes finais, além de destacar as dificuldades da equipe na rotação de jogadores em quadra, em razão das lesões do ala-pivô Lucas Dias e do pivô Felício.