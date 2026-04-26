26 de abril de 2026
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SANTOS DUMONT

Tragédia em Indaiatuba: Mulher morre em acidente com moto

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Filho da vítima está internado em estado grave no HAOC, em Indaiatuba
Filho da vítima está internado em estado grave no HAOC, em Indaiatuba

Um grave acidente na Rodovia Santos Dumont (SP-075) terminou na morte de uma mulher de 54 anos na noite deste sábado, 25. O filho da vítima, um jovem de 24 anos, permanece em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária, os dois seguiam em uma motocicleta pelo km 58, sentido Salto, quando foram atingidos por um automóvel.

Com a colisão, mãe e filho caíram na pista e acabaram sendo atropelados por um caminhão que passava pelo local.

O condutor do caminhão fugiu sem prestar assistência e ainda não foi identificado. A mulher faleceu no local, enquanto o jovem foi levado às pressas para o Hospital HAOC, em Indaiatuba.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo, e a polícia segue investigando as causas do acidente.

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