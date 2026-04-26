Um grave acidente na Rodovia Santos Dumont (SP-075) terminou na morte de uma mulher de 54 anos na noite deste sábado, 25. O filho da vítima, um jovem de 24 anos, permanece em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária, os dois seguiam em uma motocicleta pelo km 58, sentido Salto, quando foram atingidos por um automóvel.



Com a colisão, mãe e filho caíram na pista e acabaram sendo atropelados por um caminhão que passava pelo local.