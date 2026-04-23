Depois de anos fora do calendário local, a tradicional Festa do Divino Espírito Santo volta a ganhar espaço em Campinas, impulsionada por um movimento comunitário que busca reaproximar a cidade de suas raízes culturais e religiosas. A retomada é liderada pelo grupo Violeiros de Barão Geraldo e acontece no distrito, com programação aberta ao público.

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As celebrações começam no dia 9 de maio, às 18h, com a abertura simbólica do Império e o levantamento do mastro. Já no dia 24, ainda de madrugada, às 5h30, ocorre a Alvorada do Divino. As atividades serão realizadas na Paróquia Santa Izabel, ponto central do evento.

Embora a iniciativa atual tenha surgido a partir da mobilização de moradores e devotos, a tradição é antiga. Há registros de que Campinas realizava festividades do Divino desde o século XIX, reunindo manifestações religiosas e populares que faziam parte do cotidiano da cidade. A redescoberta desse passado ajudou a dar novo significado à retomada da festa.