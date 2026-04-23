Depois de anos fora do calendário local, a tradicional Festa do Divino Espírito Santo volta a ganhar espaço em Campinas, impulsionada por um movimento comunitário que busca reaproximar a cidade de suas raízes culturais e religiosas. A retomada é liderada pelo grupo Violeiros de Barão Geraldo e acontece no distrito, com programação aberta ao público.
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As celebrações começam no dia 9 de maio, às 18h, com a abertura simbólica do Império e o levantamento do mastro. Já no dia 24, ainda de madrugada, às 5h30, ocorre a Alvorada do Divino. As atividades serão realizadas na Paróquia Santa Izabel, ponto central do evento.
Embora a iniciativa atual tenha surgido a partir da mobilização de moradores e devotos, a tradição é antiga. Há registros de que Campinas realizava festividades do Divino desde o século XIX, reunindo manifestações religiosas e populares que faziam parte do cotidiano da cidade. A redescoberta desse passado ajudou a dar novo significado à retomada da festa.
A programação recria rituais característicos, como a passagem da bandeira do Divino pelas casas, as cantorias da folia e o levantamento do mastro, elementos que simbolizam fé, devoção e pertencimento. A edição deste ano também amplia o repertório cultural ao incorporar influências de outras regiões do país, como o trabalho do grupo Caixeiras das Nascentes, que traz referências das celebrações do Maranhão.
Mais do que um evento religioso, a retomada é vista como uma ação de preservação histórica. Ao recuperar práticas que marcaram a formação da cidade, a festa fortalece o vínculo entre comunidade, memória e território.
O retorno da celebração também tem impacto além da cultura. A iniciativa contribui para diversificar a agenda de eventos do município e reforça o potencial de Campinas no turismo cultural, atraindo visitantes interessados em tradições populares e experiências ligadas à identidade local.