Uma falha no controle do espaço aéreo na manhã desta quinta-feira (9) impactou diretamente a operação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, com 78 voos afetados entre atrasos e cancelamentos.

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Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, até as 15h45 foram registrados 24 atrasos em voos de chegada e 40 em partidas, além de 6 cancelamentos de chegadas e 8 decolagens canceladas.

A interrupção ocorreu entre 9h e 10h08, período em que pousos e decolagens ficaram suspensos após uma pane técnica no sistema de controle do tráfego aéreo na região de São Paulo.