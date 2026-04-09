Uma falha no controle do espaço aéreo na manhã desta quinta-feira (9) impactou diretamente a operação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, com 78 voos afetados entre atrasos e cancelamentos.
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Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, até as 15h45 foram registrados 24 atrasos em voos de chegada e 40 em partidas, além de 6 cancelamentos de chegadas e 8 decolagens canceladas.
A interrupção ocorreu entre 9h e 10h08, período em que pousos e decolagens ficaram suspensos após uma pane técnica no sistema de controle do tráfego aéreo na região de São Paulo.
De acordo com a administradora, o aeroporto já opera normalmente após a liberação do espaço aéreo, e protocolos de contingência foram acionados durante a ocorrência para reduzir impactos na operação.
O problema teve reflexos em outros aeroportos da região, como Congonhas e Guarulhos, que também registraram atrasos ao longo da manhã.
A falha será investigada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, órgão ligado à Força Aérea Brasileira, responsável pela gestão do tráfego aéreo no país.