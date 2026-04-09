A Prefeitura de Indaiatuba iniciou as obras de duplicação da Estrada Dr. Rafael Elias José Aun, no trecho que atende a região do Jardim Morumbi. A intervenção será executada em duas etapas e soma mais de dois quilômetros de extensão, com foco na melhoria do fluxo de veículos e da segurança viária.

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O primeiro trecho contempla cerca de 1.250 metros, com área aproximada de 7.500 metros quadrados. Já o segundo possui 760 metros de extensão, totalizando cerca de 6.000 metros quadrados.

As obras são realizadas em parceria com empreendedor imobiliário da região, por meio de medida mitigadora, vinculada ao impacto urbanístico.