26 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FLAGRANTE

GM encontra retroescavadeira roubada e prende suspeito

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GM
Guarda Municipal localiza retroescavadeira roubada em Cajamar e prende suspeito em flagrante em Campinas.
Guarda Municipal localiza retroescavadeira roubada em Cajamar e prende suspeito em flagrante em Campinas.

Guarda Municipal de Campinas recuperou uma retroescavadeira roubada e prendeu um suspeito por receptação no bairro Jardim Yeda, em Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação começou após uma denúncia sobre movimentação suspeita em um imóvel, onde uma máquina havia sido deixada durante a noite. As equipes foram até o local e encontraram um homem operando o equipamento.

Durante a abordagem, o suspeito não conseguiu comprovar a origem da retroescavadeira. Após consulta, os agentes identificaram um registro de roubo com características compatíveis na cidade de Cajamar.

Com apoio da Polícia Civil, a vítima foi localizada e apresentou a documentação do maquinário. A verificação do número do chassi confirmou que se tratava da máquina roubada cerca de três dias antes.

A vítima acompanhou a ocorrência até a delegacia. O suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional, onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de receptação e associação criminosa.

Comentários

Comentários