A Guarda Municipal de Campinas recuperou uma retroescavadeira roubada e prendeu um suspeito por receptação no bairro Jardim Yeda, em Campinas.
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A ação começou após uma denúncia sobre movimentação suspeita em um imóvel, onde uma máquina havia sido deixada durante a noite. As equipes foram até o local e encontraram um homem operando o equipamento.
Durante a abordagem, o suspeito não conseguiu comprovar a origem da retroescavadeira. Após consulta, os agentes identificaram um registro de roubo com características compatíveis na cidade de Cajamar.
Com apoio da Polícia Civil, a vítima foi localizada e apresentou a documentação do maquinário. A verificação do número do chassi confirmou que se tratava da máquina roubada cerca de três dias antes.
A vítima acompanhou a ocorrência até a delegacia. O suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional, onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de receptação e associação criminosa.