A Guarda Municipal de Campinas recuperou uma retroescavadeira roubada e prendeu um suspeito por receptação no bairro Jardim Yeda, em Campinas.

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A ação começou após uma denúncia sobre movimentação suspeita em um imóvel, onde uma máquina havia sido deixada durante a noite. As equipes foram até o local e encontraram um homem operando o equipamento.

Durante a abordagem, o suspeito não conseguiu comprovar a origem da retroescavadeira. Após consulta, os agentes identificaram um registro de roubo com características compatíveis na cidade de Cajamar.