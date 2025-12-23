23 de dezembro de 2025
ATROPELAMENTO

Pedestre morre atropelado na Rodovia Santos Dumont, em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Homem morreu após atropelamento na Rodovia Santos Dumont; caso foi registrado como morte acidental.
Homem morreu após atropelamento na Rodovia Santos Dumont; caso foi registrado como morte acidental.

Um pedestre morreu após ser atropelado na noite desta segunda-feira (22) na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas. O acidente ocorreu na altura do km 76, sentido Norte, na região do Parque Oziel/Jardim Monte Cristo, e foi registrado pela Polícia Civil como morte acidental.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada por volta das 20h25. No local, os agentes encontraram a vítima já sem vida sobre a primeira faixa de rolamento, com a área isolada pelo Corpo de Bombeiros. O óbito foi constatado às 20h55 por uma médica que passava pela rodovia no momento do acidente.

O veículo envolvido foi um Toyota Corolla Altis conduzido por um motorista que permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. Ele relatou que o tráfego reduziu de forma repentina e que o pedestre surgiu à frente do carro, não sendo possível evitar o impacto, mesmo após tentativa de desvio.

O motorista realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool, e apresentou documentação regular. A Perícia Criminal foi acionada para os procedimentos técnicos.

A vítima, do sexo masculino, não portava documentos e ainda não foi identificada. Há a suspeita de que se tratava de uma pessoa em situação de rua, informação que será apurada durante a investigação.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso será analisado pelo Distrito Policial da área para conclusão das diligências e tentativa de identificação da vítima.

