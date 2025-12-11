A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou, nesta quinta-feira (11), o 49º Alerta Arboviroses, indicando que 25 bairros estão em alto risco de transmissão de dengue. Com isso, o município ampliará as ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Segundo o documento, as regiões identificadas reúnem fatores como alta incidência recente, registro de novos focos, áreas com imóveis de difícil acesso e densidade populacional elevada. A estratégia é reforçar orientações aos moradores e intensificar a eliminação de criadouros, sobretudo nos pontos mais vulneráveis.

Bairros com alto risco de transmissão:

Leste: Taquaral , Jardim Nossa Senhora Auxiliadora , Centro , Jardim Bela Vista , Jardim Nilópolis .

, , , , . Noroeste: Vila Castelo Branco , Vila Padre Manoel de Nóbrega , Jardim Garcia , Jardim Florence I .

, , , . Norte: Parque Maria Helena , Vila Padre Anchieta , Nova Aparecida .

, , . Sudoeste: Parque Residencial Vila União , Jardim Santa Lúcia , Vila Palácios , Jardim Bourdon , Jardim Novo Campos Elíseos .

, , , , . Sul: Jardim Campo Belo I , Cidade Singer II , Jardim do Lago , Vila Pompéia .

, , , . Sudeste: Jardim Santa Odila, Vila Georgina, Vila Paraíso, Vila Marieta.

O alerta reforça a necessidade de que todos os moradores da cidade intensifiquem a vistoria dentro de casa, eliminando recipientes que possam acumular água. Mesmo bairros que não aparecem na atualização devem seguir atentos, já que a situação epidemiológica pode mudar rapidamente.