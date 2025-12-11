13 de dezembro de 2025
Dengue avança: Taquaral, Centro e mais 23 bairros em risco

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
Divulgação/PMC
Saúde coloca 25 bairros com alto risco de dengue e intensifica ações de combate ao Aedes aegypti.
A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou, nesta quinta-feira (11), o 49º Alerta Arboviroses, indicando que 25 bairros estão em alto risco de transmissão de dengue. Com isso, o município ampliará as ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Segundo o documento, as regiões identificadas reúnem fatores como alta incidência recente, registro de novos focos, áreas com imóveis de difícil acesso e densidade populacional elevada. A estratégia é reforçar orientações aos moradores e intensificar a eliminação de criadouros, sobretudo nos pontos mais vulneráveis.

Bairros com alto risco de transmissão:

  • Leste: Taquaral, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Centro, Jardim Bela Vista, Jardim Nilópolis.
  • Noroeste: Vila Castelo Branco, Vila Padre Manoel de Nóbrega, Jardim Garcia, Jardim Florence I.
  • Norte: Parque Maria Helena, Vila Padre Anchieta, Nova Aparecida.
  • Sudoeste: Parque Residencial Vila União, Jardim Santa Lúcia, Vila Palácios, Jardim Bourdon, Jardim Novo Campos Elíseos.
  • Sul: Jardim Campo Belo I, Cidade Singer II, Jardim do Lago, Vila Pompéia.
  • Sudeste: Jardim Santa Odila, Vila Georgina, Vila Paraíso, Vila Marieta.

O alerta reforça a necessidade de que todos os moradores da cidade intensifiquem a vistoria dentro de casa, eliminando recipientes que possam acumular água. Mesmo bairros que não aparecem na atualização devem seguir atentos, já que a situação epidemiológica pode mudar rapidamente.

