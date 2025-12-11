A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou, nesta quinta-feira (11), o 49º Alerta Arboviroses, indicando que 25 bairros estão em alto risco de transmissão de dengue. Com isso, o município ampliará as ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Segundo o documento, as regiões identificadas reúnem fatores como alta incidência recente, registro de novos focos, áreas com imóveis de difícil acesso e densidade populacional elevada. A estratégia é reforçar orientações aos moradores e intensificar a eliminação de criadouros, sobretudo nos pontos mais vulneráveis.
Bairros com alto risco de transmissão:
- Leste: Taquaral, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Centro, Jardim Bela Vista, Jardim Nilópolis.
- Noroeste: Vila Castelo Branco, Vila Padre Manoel de Nóbrega, Jardim Garcia, Jardim Florence I.
- Norte: Parque Maria Helena, Vila Padre Anchieta, Nova Aparecida.
- Sudoeste: Parque Residencial Vila União, Jardim Santa Lúcia, Vila Palácios, Jardim Bourdon, Jardim Novo Campos Elíseos.
- Sul: Jardim Campo Belo I, Cidade Singer II, Jardim do Lago, Vila Pompéia.
- Sudeste: Jardim Santa Odila, Vila Georgina, Vila Paraíso, Vila Marieta.
O alerta reforça a necessidade de que todos os moradores da cidade intensifiquem a vistoria dentro de casa, eliminando recipientes que possam acumular água. Mesmo bairros que não aparecem na atualização devem seguir atentos, já que a situação epidemiológica pode mudar rapidamente.