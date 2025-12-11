Vanessa Josefa Santos, 28 anos, foi assassinada a facadas na manhã desta quinta-feira (11) no Jardim Oliveira Camargo, em Indaiatuba. O crime ocorreu dentro da residência onde a vítima vivia, na Rua Antônio Vaciloto, e, segundo a Polícia Militar, foi cometido pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o relato policial, o agressor arrombou a casa e atacou Vanessa com vários golpes de faca. Depois do crime, ele tentou tirar a própria vida. Equipes de emergência o socorreram e o encaminharam ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC), onde permanece internado. O estado de saúde não havia sido atualizado até o início da tarde.

A Guarda Municipal informou que não há registros anteriores de boletins de ocorrência ou denúncias formais envolvendo violência doméstica relacionados à vítima. Vanessa também não integrava programas municipais de proteção a mulheres em situação de risco.