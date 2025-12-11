O Ponto de Cultura Espaço Arte Africana abriu inscrições para o Curso de Percussão Ancestral, formação gratuita que mergulha nas tradições musicais e rituais de matriz africana. Conduzido por Mestre Marcos Simplício e Thiago Carvalho, o curso oferece 30 vagas distribuídas em turmas aos sábados e segundas-feiras. As inscrições vão até 20 de dezembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A proposta integra as ações formativas do espaço e tem foco nas tradições Bantu da África Central e Austral. Mais do que um treinamento técnico, o curso se apresenta como um encontro com a percussão enquanto linguagem, comunicação e registro de memória, preservado por séculos em comunidades africanas e afro-diaspóricas.

Os participantes aprenderão fundamentos de toque, pulsação, canto ritual e musicalidade coletiva, explorando ritmos tradicionais ligados a celebrações e práticas comunitárias. As aulas também farão pontes entre expressões africanas e a musicalidade negro-brasileira, contextualizando repertórios e modos de execução.