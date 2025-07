Suspeitos da morte de Nicolly são apreendidos no Paraná

A Polícia Civil apreendeu neste domingo (20), em Cornélio Procópio (PR), os dois adolescentes suspeitos de matar Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, em Hortolândia. Os jovens, de 17 e 14 anos, estavam abrigados na casa da avó de um deles e confessaram o assassinato durante abordagem policial.

A ação foi resultado de um trabalho conjunto de inteligência entre as polícias civis de São Paulo e Paraná. No momento da apreensão, os suspeitos estavam com dois celulares, que foram recolhidos e serão periciados. A Polícia Civil segue com diligências para esclarecer o feminicídio e identificar possíveis cúmplices na fuga.

Nicolly estava desaparecida desde segunda-feira (14) e teve o corpo encontrado enrolado em um lençol, na tarde da última sexta-feira (18), às margens de uma lagoa no Jardim Amanda, em Hortolândia. O cadáver foi localizado pela Guarda Civil Municipal.