Flávio Paradella: A confissão de Zé Carlos

A confissão do vereador Zé Carlos (PSB), ex-presidente da Câmara de Campinas, de que pediu propina para renovação de contratos na Casa, não é apenas o desfecho de um processo sigiloso no Ministério Público. É, na prática, um terremoto ético e político que coloca a credibilidade do Legislativo local contra a parede — mais uma vez.

Depois de meses de investigação e da atuação discreta da promotoria, veio a bomba com a reportagem desta quarta-feira do Portal G1 Campinas: Zé Carlos admitiu o crime de corrupção passiva, aceitou pagar uma multa de R$ 151 mil e escapou de sanções penais com um acordo de não persecução. Pode parecer o fim. Mas é só o começo — pelo menos do ponto de vista institucional, onde o verdadeiro julgamento agora precisa ser feito.

A pergunta é simples, direta e incômoda: os outros 32 vereadores vão se calar diante da admissão de um colega que, investido no cargo e na presidência da Câmara, usou a função para tentar obter vantagem indevida? Porque o pedido foi feito. E foi esse pedido — mesmo não concretizado — que deflagrou a denúncia, as gravações, as buscas, os depoimentos e, agora, a confissão formalizada.