Quinta-feira será de sol e temperaturas mais altas

A quinta-feira (26) começa com clima mais ameno na RMC (Região Metropolitana de Campinas), após uma quarta-feira de frio intenso que marcou o dia mais gelado do ano até agora, com os termômetros registrando 4°C em Campinas.

Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, o tempo segue estável e sem previsão de chuva para esta quinta-feira. A mínima será de 12°C e os termômetros devem chegar à máxima de 26°C ao longo do dia.

O frio perde força nos próximos dias, mas ainda será possível sentir manhãs frescas e noites mais frias, típicas do período de transição com a chegada do inverno, que começa oficialmente em 20 de junho.