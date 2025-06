Câmara convoca extraordinária para reajuste e plano de carreira

A Câmara Municipal de Campinas realiza, nesta quinta-feira (26), a partir das 10h , uma sequência de reuniões extraordinárias para discutir e votar quatro projetos de lei de autoria do Executivo. Entre os destaques da pauta estão o reajuste salarial dos servidores públicos municipais , a reestruturação de carreira dos profissionais da Rede Mário Gatti , além de propostas sobre doação de materiais inservíveis e alterações na Lei de Uso do Solo .

Outro ponto relevante é o PL Complementar nº 37/2025, que cria o novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) dos servidores da Rede Mário Gatti. A medida busca garantir progressão funcional estruturada e valorizar os profissionais da saúde municipal.

Por fim, o PL Complementar nº 1/2025 propõe alterações na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (LC 208/2018), com emendas que visam atualizar as regras de zoneamento e planejamento urbano à realidade do crescimento da cidade.