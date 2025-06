Centro de Convivência será cercado para evitar vandalismo

Segundo o secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro , o cercamento já estava previsto desde a concepção da obra. “Houve consenso com as entidades que usam o espaço. É uma medida que preserva o investimento feito com o uso de tecnologia de impermeabilização e que protege o patrimônio público”, afirmou. A impermeabilização com PMMA (polimetilmetacrilato) foi aplicada recentemente no teatro, e um incidente com fogo aceso no local reforçou a urgência de proteção.

O cercamento será menor que a área hoje ocupada pelos tapumes e não vai impedir o acesso da população ao espaço. A instalação dos gradis, semelhante ao modelo já adotado no Bosque dos Jequitibás e no Parque Ecológico, terá investimento de R$ 350 mil , provenientes de recursos de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) .

O Centro de Convivência Cultural de Campinas (CCC) será cercado com gradis de 2 metros de altura em um perímetro de 295 metros , com 19 portões distribuídos para garantir segurança e facilitar a circulação. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Condepacc durante a 545ª reunião ordinária do Conselho, e atende a uma demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura , com o objetivo de proteger o teatro de arena contra vandalismo e mau uso.

O projeto também passou pelo crivo do Instituto Fábio Penteado e da família do arquiteto responsável pelo projeto original do teatro. O Corpo de Bombeiros está avaliando o plano de segurança com rotas de evacuação previstas.

Para a secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, “o aval do Condepacc representa um compromisso coletivo com a proteção do nosso patrimônio e com o futuro da cultura em Campinas.”

Feira Hippie e tapumes

Com o avanço da obra, a retirada dos tapumes deve ser concluída até a primeira quinzena de julho. A mudança já é aguardada por expositores da Feira Hippie, que ocupam o entorno do teatro. No dia 4 de julho, os feirantes participam de uma reunião com secretarias municipais para discutir o horário especial de funcionamento da feira durante o dia da inauguração oficial do CCC, ainda sem data definida.