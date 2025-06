Após incêndios, Emdec inicia fiscalização em ônibus de Campinas

Diante dos recentes incêndios em ônibus do transporte coletivo de Campinas, a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) anunciou que iniciará, nesta quarta-feira (25), uma operação emergencial para inspecionar toda a frota da cidade. A medida visa prevenir novos episódios que coloquem em risco a segurança dos passageiros e a regularidade do serviço.

Segundo a Emdec, a inspeção será focada em falhas elétricas, que têm sido frequentemente apontadas como origem dos princípios de incêndio. Entre os itens que serão verificados estão motor de partida, baterias, compartimentos de bateria, vazamentos de óleo e combustível, isolamento térmico do motor e do escapamento.

As primeiras vistorias ocorrerão nas garagens das empresas VB3, Campibus e Itajaí, que operam parte do sistema Intercamp. Até o dia 31 de julho, todos os 1.086 ônibus do transporte público convencional da cidade passarão pela checagem técnica.