VÍDEO: Academia é incendiada no Campo Belo durante a madrugada

Uma academia localizada no Jardim Campo Belo, em Campinas, foi alvo de um incêndio criminoso na madrugada desta terça-feira (24). De acordo com as imagens captadas pela Muralha Paulista e relatos de testemunhas, dois homens participaram da ação, que aconteceu por volta das 1h50.

Segundo a apuração, o primeiro suspeito escalou a lateral do prédio, quebrou uma janela e entrou no imóvel, enquanto o segundo arremessou uma mochila com materiais inflamáveis para dentro. O incêndio foi iniciado em seguida, com o líquido inflamável sendo espalhado pelos andares.

O fogo se alastrou rapidamente e atingiu ao menos dois dos três pavimentos da academia antes da chegada do Corpo de Bombeiros, acionado por uma mulher que passava de ônibus e viu as chamas. Dois equipamentos, avaliados em R$ 20 mil cada, foram destruídos, e o prejuízo total ainda está sendo calculado.