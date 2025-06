Empresária de Itapira morre após acidente grave em Mogi Guaçu

A empresária Mariane Moraes, moradora de Itapira, morreu após colidir o veículo que dirigia contra um poste na Avenida Mogi Mirim, nas proximidades do Jardim Guaçu Mirim, em Mogi Guaçu, na madrugada desta segunda-feira (23). O acidente ocorreu por volta da 1h da manhã e mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Mariane conduzia um Ford EcoSport e, com o impacto, a frente do carro ficou parcialmente destruída, além de provocar a queda de um transformador de energia e o rompimento de fios elétricos. Ela foi encontrada dentro do veículo, com dificuldades para respirar, e levada às pressas para a Santa Casa da cidade.

No hospital, os médicos diagnosticaram hemorragia interna, e a empresária foi transferida para a UTI, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Uma segunda mulher, que também estava no carro, não teve ferimentos.