Motorista embriagado invade casa e atinge carro em Indaiatuba

Um homem de 42 anos foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool após invadir uma residência com seu carro e atingir outro veículo que estava estacionado na garagem, na madrugada desta segunda-feira (23), em Indaiatuba. O acidente aconteceu na Rua Irineu Rocha Ribeiro, no Jardim Morada do Sol, por volta das 2h.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial da cidade, o motorista perdeu o controle do veículo modelo GM Celta preto, atingiu um vaso de jardim e colidiu contra o portão da casa de uma aposentada, de 67 anos. O impacto danificou também um Chevrolet Cobalt, de propriedade da vítima, que estava na garagem.

Guardas civis municipais que atenderam a ocorrência informaram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele admitiu ter dormido ao volante e aceitou realizar o teste do etilômetro, que indicou 0,89 mg/L de álcool por litro de ar expelido, valor muito acima do limite legal de 0,33 mg/L.