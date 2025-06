Homem morre atropelado por carro na Rodovia Dom Pedro

Um homem morreu atropelado na noite deste domingo (22) na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Atibaia, na altura do km 83, sentido Sul. Segundo informações do boletim da concessionária Rota das Bandeiras, a vítima estava andando pela faixa de rolamento quando foi atingida por um carro modelo GM Prisma.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O motorista relatou que trafegava pela faixa 2 e se deparou com o pedestre sobre a pista, sem tempo de frear ou desviar. O impacto lançou o homem sobre o capô do veículo. As equipes de resgate foram chamadas e iniciaram manobras de reanimação, mas o óbito foi constatado à meia-noite.

A Polícia Militar Rodoviária, perícia e funerária foram acionadas, e o corpo da vítima foi removido ao acostamento conforme orientação policial. O veículo foi retirado da via e levado ao posto de serviços do km 78. As condições climáticas eram nubladas no momento do acidente, que causou a interdição parcial da pista e do acostamento por cerca de duas horas.