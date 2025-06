Edital do transporte de Campinas recebe quase mil sugestões

A minuta do edital está disponível desde 2 de abril, e a fase de consulta pública soma 92 dias. Após esse período, o documento será consolidado com base nas contribuições recebidas e a versão definitiva será publicada.

Do total de manifestações, 425 foram feitas on-line e 543 foram registradas fisicamente nos terminais Barão Geraldo, Campo Grande, Central e Ouro Verde. Os principais temas abordados envolvem renovação da frota, rede de linhas e política tarifária.

A consulta pública sobre a nova licitação do transporte coletivo convencional de Campinas já recebeu 968 participações , segundo balanço divulgado pela Emdec e Secretaria de Transportes (Setransp) . A população pode enviar sugestões até o dia 2 de julho , tanto por meio digital quanto pelas urnas instaladas nos terminais de ônibus da cidade.

A licitação prevê duas concessões, cada uma com três áreas operacionais, divididas em Lote Norte (regiões Norte, Oeste e Noroeste) e Lote Sul (regiões Leste, Sul e Sudoeste), com prazo de 15 anos de concessão. Vence a disputa quem ofertar a menor tarifa de remuneração por lote. A constituição de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) será obrigatória, com possibilidade de participação em consórcio.

O início da operação deve ocorrer em até 180 dias após a ordem de serviço. A proposta inclui ainda a incorporação progressiva de 60 ônibus elétricos, sendo dez por ano — cinco para cada lote — nos primeiros seis anos. Campinas está credenciada ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o que pode permitir a ampliação da frota elétrica.

Além dos ônibus convencionais e do sistema BRT (Bus Rapid Transit), o edital também abrange o PAI-Serviço (serviço adaptado para pessoas com deficiência).