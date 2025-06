Jovem de 22 anos é baleado duas vezes na cabeça em Paulínia

Um jovem de 22 anos foi baleado em uma tentativa de execução no bairro Saltinho, em Paulínia, na manhã deste sábado (21). Robert de Jesus Rodrigues foi atingido por um homem armado que fugiu após os disparos. Até o momento, ninguém foi preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo uma testemunha, o autor do crime vestia blusa cinza com touca e usava uma arma de pequeno porte na cor preta. A ação aconteceu na Rua Mário Antoniolli, mas a Polícia Civil ainda não detalhou a dinâmica do ataque.

A vítima foi socorrida por populares e levada ao Hospital Municipal de Paulínia, onde permanece internada em estado grave. O caso foi registrado no plantão policial da cidade e segue sob investigação.