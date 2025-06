Centros de Saúde estão abertos para atender doenças respiratórias

Os centros de saúde de Campinas estão abertos nesta sexta-feira (20), mesmo com o ponto facultativo decretado na Prefeitura, e também funcionarão no sábado (21), das 7h às 13h, nas unidades que tradicionalmente operam nesse dia. A medida foi adotada para reforçar o atendimento à população em meio ao aumento da demanda por doenças respiratórias, típico do período entre abril e agosto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Secretaria de Saúde informou que a abertura excepcional busca desafogar os hospitais, que vêm enfrentando sobrecarga com casos mais graves. A recomendação é para que quadros leves sejam direcionados às unidades básicas de saúde ou UPAs.

Desde o início de abril, os 69 centros de saúde do município atenderam quase 19,4 mil pessoas com sintomas respiratórios, sendo maio o mês de maior procura, com 9,7 mil casos registrados. Para absorver esse aumento, 19 leitos pediátricos foram abertos desde março, incluindo UTIs nos hospitais Mário Gattinho, Ouro Verde, PUC-Campinas e na Irmandade de Misericórdia.