Indaiatuba confirma 15ª morte por dengue em 2025

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba confirmou nesta quarta-feira (18) a 15ª morte por dengue no município em 2025. O caso foi validado após laudo do Instituto Adolfo Lutz, com óbito ocorrido no dia 19 de março. A vítima era um homem de 77 anos, portador de diabetes, hipertensão e doença cardíaca.

Até o momento, 9.151 casos de dengue foram confirmados na cidade. Outros 324 exames seguem em análise. Também há dois casos confirmados de chikungunya e sete suspeitas da doença em investigação.

A Prefeitura reforça a necessidade de colaboração da população no combate ao mosquito Aedes aegypti, eliminando focos e recipientes com água parada.