Campinas amplia alerta contra dengue em 19 bairros

A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quarta-feira (18) a 24ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, com a identificação de 19 bairros onde haverá reforço nas ações contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

As regiões com maior incidência de casos e risco de transmissão foram mapeadas pelas equipes técnicas com base em indicadores como densidade populacional, difícil acesso a imóveis e comunicação de risco. A Prefeitura pede atenção redobrada também dos moradores de bairros vizinhos, que devem seguir as orientações para eliminação de criadouros.

Os agentes da empresa Impacto Controle de Pragas, contratada pelo município, realizam visitas domiciliares com uniforme padronizado: camiseta laranja ou verde, calça cinza e crachá de identificação. Voluntários de mutirões usam coletes laranja com o selo “Campinas contra o mosquito”.