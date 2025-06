Acidente entre carretas complica trânsito na Anhanguera

Uma colisão traseira entre duas carretas interditou parcialmente a Rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido Norte, em Sumaré, na manhã desta quarta-feira (18). O acidente ocorreu por volta das 8h, na altura do km 109, e provocou congestionamento de 7 quilômetros, segundo a concessionária Autoban.

As faixas 2 e 3, além do acostamento, foram bloqueadas para atendimento da ocorrência. Equipes da concessionária, da Polícia Militar Rodoviária e viaturas de resgate estiveram no local. O tráfego permanece lento entre os quilômetros 102 e 109.

Duas pessoas estavam nas carretas envolvidas — uma saiu ilesa e a outra sofreu ferimentos leves, conforme o relatório preliminar. Apesar da gravidade do impacto, não houve tombamento dos veículos nem derramamento de carga.