Veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi

Parques e bosques estarão abertos. O pedalinho e a Caravela da Lagoa do Taquaral funcionam na quinta. Praças de esporte estarão fechadas. A Torre do Castelo funciona com horário ampliado no fim de semana.

Museus, bibliotecas e espaços culturais têm funcionamento variável. O Museu de História Natural e o Teatro Castro Mendes abrem com programação. O MACC, Museu da Cidade e Biblioteca Zink só reabrem na segunda (23).