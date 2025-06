Campinas terá semana de eventos pelo Mês da Diversidade

O Mês da Diversidade será marcado por eventos culturais gratuitos em Campinas, com foco na valorização da população LGBTQIAPN+. A programação reúne música, arte, debates e celebrações, promovendo inclusão, visibilidade e respeito às múltiplas identidades.

De acordo com a Prefeitura de Campinas, os eventos têm o objetivo de unir entretenimento e reflexão, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A agenda contempla desde concursos de talentos e oficinas, até debates sobre políticas públicas e a tradicional Parada do Orgulho LGBT.

Confira os principais eventos: