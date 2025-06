RMC tem tempo firme e calor moderado nesta terça-feira

A terça-feira (17) começou com céu claro e tempo firme em toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC). As temperaturas máximas devem atingir os 25°C e tendem a subir nos próximos dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, as mínimas também apresentam leve elevação, com valores entre 13°C e 14°C. A semana segue com predomínio de sol e sem previsão de chuva.

As condições de tempo seco devem se manter, exigindo cuidados com hidratação e exposição prolongada ao sol. A umidade relativa do ar poderá cair ao longo das tardes.