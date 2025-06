Pai defende filha em assalto e é baleado no ombro em Campinas

Um homem ficou ferido após reagir a uma tentativa de assalto na noite deste domingo (15), no Jardim Santa Lúcia, em Campinas. A vítima, de 36 anos, foi atingida por um disparo no ombro direito ao entrar em luta corporal com o suspeito, que havia apontado uma arma para sua filha. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como tentativa de roubo com arma de fogo e lesão corporal grave.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o assaltante chegou ao local de moto, com uma bag de entregador, e anunciou o assalto. No momento em que o criminoso ameaçou a filha da vítima, o homem reagiu e entrou em confronto físico com o criminoso. Durante a luta, foi baleado, mas conseguiu tomar a arma do agressor e efetuou um disparo, sem saber se o atingiu.

O autor fugiu do local, mas deixou para trás a motocicleta, um celular, uma balaclava e a arma do crime — um revólver calibre 38 com numeração suprimida e cinco munições deflagradas, que foram apreendidos. A perícia técnica recolheu também impressões digitais na moto. Uma câmera de segurança de um vizinho registrou a ação e as imagens foram entregues à polícia.