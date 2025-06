Campinas inicia aplicação da “dose zero” contra o sarampo

A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou nesta segunda-feira (17) a aplicação da chamada “dose zero” contra o sarampo, voltada para crianças entre 6 meses e 11 meses de idade. A medida segue recomendação do Ministério da Saúde e busca evitar a reintrodução da doença no Brasil, diante do aumento de casos nas Américas.

Com a medida, o esquema vacinal passa a contar com três aplicações: a dose zero, aos 6 a 11 meses, e mais duas doses já previstas no calendário vacinal, aos 12 meses e 15 meses de idade.

“A vacina é segura e extremamente importante para evitar a reintrodução de casos em Campinas, uma cidade com grande circulação de pessoas por ensino e atividades profissionais com outras cidades das Américas”, explicou Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização do município.