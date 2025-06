Vini Oliveira presta depoimento à Comissão Processante

A Comissão Processante (CP) da Câmara Municipal de Campinas ouve nesta terça-feira (17) o vereador Vini Oliveira (Cidadania) e as testemunhas de defesa no processo que apura possível quebra de decoro parlamentar. As oitivas terão início às 9h, na Sala Sylvia Paschoal, no prédio do Legislativo.

O parlamentar será o último a prestar depoimento. Antes dele, serão ouvidos José Roberto Mecherino Andrade, Rafael Silva do Prado e Henrique Madson Berteli Eloy, todos indicados pela defesa. A assessoria jurídica do vereador é formada pelos advogados José Pedro Said Junior e Paulo Antonio Said.

Na semana passada, prestaram depoimento à Comissão a médica Daiane Copercini, autora da denúncia, e as testemunhas de acusação. A CP é composta por Mariana Conti (PSOL) como presidente, Nelson Hossri (PSD) como relator e Nick Schneider (PL) como membro.