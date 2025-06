Pátio clandestino com caminhões roubados é descoberto em Mogi

A Polícia Militar localizou um antigo pátio de guincho utilizado irregularmente para armazenar caminhões roubados e adulterados em Mogi Mirim. O local funcionava como depósito clandestino de veículos com placas clonadas, sinais identificadores suprimidos e equipamentos ilícitos.

A ação aconteceu após denúncia sobre um caminhão baú branco circulando pela Rua Emiliano Parra. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais não localizaram o veículo na rua, mas o encontraram em um terreno com o portão destrancado. Dentro da área, foi identificado um caminhão com placas sobrepostas às originais e, na cabine, uma maleta contendo um jammer, aparelho usado para bloquear rastreamento via satélite.

Outros veículos e peças também foram localizados no terreno, que funcionava como um antigo pátio de guincho, aparentemente desativado. Ninguém foi encontrado no local no momento da abordagem.