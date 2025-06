GCM resgata mulher sequestrada e prende três suspeitos

Três pessoas foram presas acusadas de sequestrar e manter uma mulher em cativeiro por três dias, entre as cidades de Paulínia, Americana e Monte Mor. A vítima foi libertada durante uma ação conjunta da GCM (Guarda Civil Municipal), PM (Polícia Militar) e do Helicóptero Águia, realizada na região do Recanto das Águas.

Segundo a GCM, as duas mulheres e o homem detidos tentavam extorquir R$ 40 mil da família da vítima. O cativeiro, utilizado para manter a mulher sob ameaça, estava localizado em uma área de Monte Mor. Uma das envolvidas revelou que receberia cerca de R$ 1 mil pela participação no crime, exercendo a função de vigia da vítima.

A mulher resgatada foi encontrada abalada, mas em segurança. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Americana, onde a ocorrência foi registrada como sequestro, cárcere privado e extorsão.