Jovem de 22 anos é morto a tiros após discussão em bar

Um jovem de 22 anos foi morto com um tiro no pescoço na madrugada deste domingo, 15, dentro de um bar no bairro Lavapés, em Bragança Paulista. O autor do crime fugiu e está sendo procurado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Fabrizio Ribeiro dos Santos, foi atingida por um disparo de arma de fogo após uma discussão durante um jogo de sinuca no estabelecimento localizado na rua Santa Amélia. O crime aconteceu por volta da meia-noite.

Segundo testemunhas, o suspeito chegou ao bar e tentou participar do jogo com Fabrizio e outros dois homens. Após ser informado de que não era sua vez de jogar, iniciou uma discussão.