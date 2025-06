Homem é preso após série de furtos na RMC com carro adulterado

Uma ação conjunta da Guarda Municipal de Campinas e da Polícia Civil resultou na prisão de um homem suspeito de praticar diversos furtos na Região Metropolitana de Campinas. Ele foi autuado em flagrante por furto qualificado, receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa.

A prisão foi efetuada por uma equipe do Grupo de Ações Especiais durante patrulhamento no Jardim Santa Lúcia, após o Centro de Inteligência Metropolitano (CIM) repassar informações sobre furtos recentes e a descrição dos veículos utilizados.

O suspeito foi localizado com um Ford Fiesta preto, usado nas ações criminosas. Durante a abordagem, ele confessou os crimes e indicou onde estaria outro veículo, um Logan prata, também utilizado em furtos e com sinais de adulteração. Após checagem, a polícia confirmou que o carro havia sido roubado no último dia 2 de junho em Campinas.