Festa de Santo Antônio tem 7 missas e bolo com medalhinha do amor

A Paróquia Santo Antônio, no bairro Ponte Preta, em Campinas, realiza nesta sexta-feira (13) a 27ª edição da tradicional festa em homenagem ao padroeiro, com uma programação intensa que mobiliza fiéis de toda a cidade. Ao longo do dia, serão celebradas sete missas — às 6h30, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h — e haverá bênção de objetos pessoais ao final de cada celebração, além da bênção final com a relíquia de Santo Antônio.

O ponto alto da festa é o bolo de Santo Antônio recheado com doce de leite e com medalhinhas escondidas, que simbolizam boa sorte no amor. O doce será distribuído em sistema drive-thru, com acesso pela Avenida da Saudade e saída pela rua Monsenhor Manoel Corrêa Macedo.