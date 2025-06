Ponte do Capricórnio recebe guarda-corpo e obra é concluída

A nova ponte da estrada do Capricórnio, no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, recebeu nesta quarta-feira (11) a instalação do guarda-corpo metálico, finalizando a obra executada pela Secretaria de Serviços Públicos do município. A estrutura, de concreto, substitui a antiga ponte de madeira e amplia a segurança para motoristas que trafegam pela região rural.

A ponte está localizada a cerca de 2 quilômetros do Observatório Municipal Jean Nicolini e agora conta com um guarda-corpo de 8 metros de comprimento e 1 metro de altura, feito com tubo galvanizado. O equipamento reforça a proteção nas laterais e completa a intervenção no trecho.

O engenheiro civil Antônio José Paes, responsável técnico da secretaria, destacou que a nova ponte tem a mesma extensão da anterior — 8 metros —, mas sua largura foi ampliada de 4,5 para 6 metros, garantindo mais espaço e estabilidade. “A estrutura foi projetada para suportar melhor o tráfego de veículos e aumentar a segurança dos usuários”, afirmou.