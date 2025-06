Vacinação contra gripe estagnada e IA ajuda no combate à dengue

Para ampliar o acesso, a secretaria promove ações em terminais de ônibus, shoppings, mercados e aberturas extras de unidades aos sábados , com programação até 28 de junho .

A Secretaria de Saúde de Campinas ultrapassou a marca de 256.225 doses da vacina contra a gripe aplicadas em nove semanas de campanha. A imunização segue disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade , com foco nos grupos prioritários. Só entre idosos, crianças pequenas e gestantes , foram 130.587 doses aplicadas, enquanto 125.638 doses atenderam demais grupos e o público em geral.

Ao mesmo tempo, a cidade avança na vacinação contra a dengue com ajuda da inteligência artificial. A ferramenta “Ana”, assistente virtual da Saúde Digital, está sendo usada para convocar adolescentes de 10 a 14 anos com esquema vacinal incompleto. Entre os dias 9 e 10 de junho, 7.656 mensagens foram enviadas via WhatsApp para pais ou responsáveis.

A campanha contra a dengue, iniciada em abril, já aplicou 41.170 doses. No entanto, 8.461 pessoas ainda não tomaram a segunda dose, necessária para completar o esquema. Outras 4.707 ainda estão no intervalo de três meses entre as aplicações.

O envio de mensagens considera apenas os contatos atualizados no sistema do SUS Municipal. A orientação da secretaria é que os usuários mantenham seus dados atualizados para garantir o recebimento das convocações e informações de saúde pública.