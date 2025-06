Quinta-feira tem calor e risco de chuva na RMC

A quinta-feira (5) será de Sol entre nuvens e calor, com temperatura máxima de 30°C em Campinas, segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp. No entanto, o avanço de uma frente fria pelo Litoral do Estado pode alterar o tempo na RMC (Região Metropolitana de Campinas) a partir da noite.

De acordo com a previsão, há possibilidade de pancadas de chuva fraca a moderada, de forma isolada, entre o fim da tarde e a noite. Durante o dia, o tempo segue estável, sem previsão de precipitações significativas.