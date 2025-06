Unicamp é a nº 1 em patentes no estado de SP em 2024

A Unicamp foi a instituição paulista que mais depositou pedidos de patente em 2024, segundo o ranking anual do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (Inpi). Com 68 registros, a universidade saltou 70% em relação ao levantamento anterior, consolidando sua posição de liderança em inovação no Estado e ocupando o sexto lugar na classificação nacional, ao lado de outras entidades públicas e privadas.

No topo do ranking aparecem a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com 86 pedidos, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 76, e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 71.

De acordo com Renato Lopes, diretor-executivo da Inova Unicamp — agência responsável pela política de inovação da universidade — o desempenho é reflexo de estratégias que priorizam atendimento personalizado a docentes, pesquisadores e alunos, além de ações de divulgação sobre propriedade intelectual. “A conquista reflete uma atuação contínua voltada à proteção do conhecimento gerado na universidade”, afirmou.